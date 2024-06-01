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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Бонуччи о Месси и Роналду: «Лео более непредсказуемый. Криштиану — идеальная машина, но его действия проще предугадать»

— Почему Роналду не сделал разницу в Турине?

Бонуччи о Месси и Роналду: «Лео более непредсказуемый. Криштиану — идеальная машина, но его действия проще предугадать» | Источник: Sports.Ru

— Казалось, приход Криштиану означает победу в Лиге чемпионов, но футбол — не точная наука.

Криштиану многое нам дал в плане характера. Иногда на поле у него не все получалось, но чемпиону это должно быть позволено, ведь с ним мы всегда начинали со счетом 1:0. Как и любому номеру один, ему нужно пространство. Также случалось и с Джиджи [Буффоном].

— Против кого сложнее играть: Месси или Роналду?

— Месси более непредсказуемый. Криштиану — идеальная машина, но его действия проще предугадать, — сказал бывший защитник «Ювентуса».

Бонуччи и Роналду вместе играли за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

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