Бонуччи о Месси и Роналду: «Лео более непредсказуемый. Криштиану — идеальная машина, но его действия проще предугадать»
— Почему Роналду не сделал разницу в Турине?
— Почему Роналду не сделал разницу в Турине?
— Казалось, приход Криштиану означает победу в Лиге чемпионов, но футбол — не точная наука.
Криштиану многое нам дал в плане характера. Иногда на поле у него не все получалось, но чемпиону это должно быть позволено, ведь с ним мы всегда начинали со счетом 1:0. Как и любому номеру один, ему нужно пространство. Также случалось и с Джиджи [Буффоном].
— Против кого сложнее играть: Месси или Роналду?
— Месси более непредсказуемый. Криштиану — идеальная машина, но его действия проще предугадать, — сказал бывший защитник «Ювентуса».
Бонуччи и Роналду вместе играли за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.