Бонуччи о Месси и Роналду: «Лео более непредсказуемый. Криштиану — идеальная машина, но его действия проще предугадать»

Криштиану многое нам дал в плане характера. Иногда на поле у него не все получалось, но чемпиону это должно быть позволено, ведь с ним мы всегда начинали со счетом 1:0. Как и любому номеру один, ему нужно пространство. Также случалось и с Джиджи [Буффоном].