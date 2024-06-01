Хабиб поддержал Рюдигера перед финалом ЛЧ: «Удачи, брат»

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией Дортмунд» начнется в 22:00 по московскому времени.

Ислам Махачев: «Из-за меня Хабиб пропустит ЛЧ. Но финал бывает каждый год, а мой поединок с Порье — раз в жизни».