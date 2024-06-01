Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Боруссия Д
Реал
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Все события
21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб поддержал Рюдигера перед финалом ЛЧ: «Удачи, брат»

«Удачи, брат», — обратился в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов к защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру.

Хабиб поддержал Рюдигера перед финалом ЛЧ: «Удачи, брат» | Источник: Sports.Ru

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией Дортмунд» начнется в 22:00 по московскому времени.

Махачев — «Манчестер Сити», Конор — «ПСЖ». На какие футбольные клубы похожи бойцы UFC.

Ислам Махачев: «Из-за меня Хабиб пропустит ЛЧ. Но финал бывает каждый год, а мой поединок с Порье — раз в жизни».

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь