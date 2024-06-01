Дель Пьеро о «Золотых мячах» Месси и Роналду: «В некоторых случаях их заслуживали другие игроки. В этом году оценивать нужно по-другому»

— Ну, да… Мы играли в Риме и выиграли, приятно это вспоминать.

Мы часто говорили об этом парне, нужно принимать во внимание его зрелость и интеллект выдающегося игрока. Я думаю, он отложит свои воспоминания в сторону. Он прекрасно провел время в этом клубе, «Дортмунд» очень гостеприимен в этом аспекте.

Эти воспоминания будут заблокированы в его сознании желанием наилучшим образом завершить замечательный сезон, концовку которого он проводит немного хуже, чем начало.

— Готов ли он к «Золотому мячу»?

— Определенно да, и я надеюсь, что при вручении «Золотого мяча» будут учитываться не только победы и поражения игрока, но и реальный эффект, который он оказал на свою команду, то, насколько он улучшил ее и своих партнеров.

Мы живем в эпоху, когда Роналду и Месси выигрывали его в подавляющем большинстве случаев, часто заслуженно, но в других случаях его заслуживали другие игроки. Чемпионаты Европы и мира имеют значение, но до определенного момента: это важные турниры, но при присуждении «Золотого мяча» должен оцениваться весь сезон.