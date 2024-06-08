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12:37 (мск), источник: ТАСС

Сычев считает, что футбол сложнее хоккея

На ПМЭФ призер чемпионата Европы по футболу стал победителем Кубка Росконгресса по хоккею.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Играть в футбол сложнее, чем в хоккей. Такое мнение ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Дмитрий Сычев.

«Конечно, футбол сложнее хоккея, потому что в этом виде спорта нужно бегать, а в хоккее — кататься, — сказал Сычев. — То есть футбол точно сложнее. Хоккей нравится на таких мероприятиях взаимодействием, общением».

На ПМЭФ Сычев вместе с командой «Политика» стал победителем Лига Ставок — Кубка Росконгресса по хоккею.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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