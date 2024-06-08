Сычев считает, что футбол сложнее хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Играть в футбол сложнее, чем в хоккей. Такое мнение ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Дмитрий Сычев.

«Конечно, футбол сложнее хоккея, потому что в этом виде спорта нужно бегать, а в хоккее — кататься, — сказал Сычев. — То есть футбол точно сложнее. Хоккей нравится на таких мероприятиях взаимодействием, общением».

На ПМЭФ Сычев вместе с командой «Политика» стал победителем Лига Ставок — Кубка Росконгресса по хоккею.