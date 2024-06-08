Сычев считает, что футбол сложнее хоккея
На ПМЭФ призер чемпионата Европы по футболу стал победителем Кубка Росконгресса по хоккею.
На ПМЭФ призер чемпионата Европы по футболу стал победителем Кубка Росконгресса по хоккею.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Играть в футбол сложнее, чем в хоккей. Такое мнение ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Дмитрий Сычев.
«Конечно, футбол сложнее хоккея, потому что в этом виде спорта нужно бегать, а в хоккее — кататься, — сказал Сычев. — То есть футбол точно сложнее. Хоккей нравится на таких мероприятиях взаимодействием, общением».
На ПМЭФ Сычев вместе с командой «Политика» стал победителем Лига Ставок — Кубка Росконгресса по хоккею.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.