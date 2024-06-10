Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Чехия
Северная Македония
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Исландия
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Турция
Футбол. Сборные
9.06
Франция
Канада
Футбол. Сборные
9.06
Италия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
9.06
Черногория
Грузия
Футбол. Сборные
9.06
Словакия
Уэльс
Все события
09:42 (мск), источник: Sports.Ru

Талалаев про Дзюбу в «Химках»: «Думаете, я за год должен сильно измениться? Если он изменился в лучшую сторону, мой телефон знает каждый»

Нападающий ранее завершил выступления в «Локомотиве».

Талалаев про Дзюбу в «Химках»: «Думаете, я за год должен сильно измениться? Если он изменился в лучшую сторону, мой телефон знает каждый» | Источник: Sports.Ru

— В прессе возникла информация про «Химки» и Дзюбу. У вас может быть интерес к Артему?

— Мы всегда готовы к переговорам. В футбольном мире мой телефон знает каждый.

Как вы можете убедиться, даже здесь, в отпуске, я всегда доступен для звонка. Но Дзюба мне не звонил.

Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать — бегать в стороне.

Иной выход — придется менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много.

— Все помнят историю про ваш телефонный разговор и просмотр в «Торпедо». Если звонок все же поступит, ответ будет примерно тем же?

— А вы думаете, я за год должен был сильно измениться? Я точно не изменился.

Если он изменился в лучшую сторону, повторю еще раз, мой телефон знает каждый.

А тот единственный телефонный разговор за пять лет у нас действительно был только один, Артем тогда сам звонил.

Мы тогда с ним все обсудили достаточно четко, — сказал главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь