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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Гендиректор «Акрона» о Джикии и Дзюбе: «Очень хорошие игроки, но вопрос, насколько они достижимы для нас. Мы же не можем рандомно собирать состав»

Футболисты ранее покинули «Локомотив» и «Спартак» соответственно.

Гендиректор «Акрона» о Джикии и Дзюбе: «Очень хорошие игроки, но вопрос, насколько они достижимы для нас. Мы же не можем рандомно собирать состав» | Источник: Sports.Ru

— Не могу не спросить про Георгия Джикию и Артема Дзюбу, которые стали свободными агентами. Вам было бы интересно пригласить их?

— Не могу единолично кого-то приглашать. У нас для этого есть своего рода трансферный комитет.

Я не являюсь большим специалистом в области выбора футболистов и оценки их игровых характеристик — никогда не залезаю на эту территорию.

— Джикия и Дзюба усилили бы «Акрон»?

— Очевидно, если смотреть на их качества и опыт — это очень хорошие игроки.

Но вопрос состоит в том, насколько они для нас достижимы и насколько они подходят под требования главного тренера.

Это тоже немаловажно, потому что мы же не можем рандомно собирать состав, — сказал генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

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