Месси сыграл за Аргентину впервые с ноября 2023-го. У Лионеля нет голов за сборную в 3 матчах подряд | Источник: Sports.Ru

Нападающий «Интер Майами» не играл за Аргентину с 22 ноября 2023 года — его последней игрой за сборную стал матч с Бразилией в квалификации ЧМ-2026 (1:0).

В марте Месси пропустил товарищеские игры с Сальвадором и Коста-Рикой из-за мышечного повреждения.