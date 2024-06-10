Месси сыграл за Аргентину впервые с ноября 2023-го. У Лионеля нет голов за сборную в 3 матчах подряд
В товарищеском матче с командой Эквадора (1:0) Месси вышел на замену на 56-й минуте вместо Анхеля Ди Марии.
В товарищеском матче с командой Эквадора (1:0) Месси вышел на замену на 56-й минуте вместо Анхеля Ди Марии.
Нападающий «Интер Майами» не играл за Аргентину с 22 ноября 2023 года — его последней игрой за сборную стал матч с Бразилией в квалификации ЧМ-2026 (1:0).
В марте Месси пропустил товарищеские игры с Сальвадором и Коста-Рикой из-за мышечного повреждения.
Месси не забивает за сборную Аргентины в 3 матчах подряд — последний раз Лионель делал это в матче с командой Перу в октябре прошлого года (2:0), где отметился дублем.