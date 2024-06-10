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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Талалаев о трансферах «Химок»: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды. Про Дзюбу отвечать не хотелось бы»

В прошедшем сезоне команда выиграла Мелбет Первую лигу и получила право выступать в Мир РПЛ.

Талалаев о трансферах «Химок»: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды. Про Дзюбу отвечать не хотелось бы» | Источник: Sports.Ru

— Кто нужен «Химкам», чтобы не стать командой-лифтом?

— Нужны футболисты, уже адаптированные к РПЛ. В кардинальном изменении «Химки» не нуждаются, уверен, что сможем приобрести в каждую линию по игроку, который прибавит команде класса.

Разрушать сложившийся в «Химках» баланс не станем, как и создавать большие разрывы в зарплатах. Убежден, что приглашать нужно футболистов, которые станут системообразующими, но они не должны быть моральными уродами.

— Соответствует ли этому описанию Артем Дзюба, которого сватают в «Химки»?

— На этот вопрос отвечать не хотелось бы. Хотя интерес к потенциальному трансферу понимаю, — заявил главный тренер подмосковного клуба.

Талалаев про Дзюбу в «Химках»: «Думаете, я за год должен сильно измениться? Если он изменился в лучшую сторону, мой телефон знает каждый».

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