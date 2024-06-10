Мерсон о Роналду на Евро-2024: «Не выпускал бы его в двух первых матчах, сначала нужно пройти квалификацию. Он на закате карьеры и приедет на чемпионат из саудовской лиги — это огромный ск

Мерсон о Роналду на Евро-2024: «Не выпускал бы его в первых матчах, сначала нужно пройти квалификацию. Он на закате карьеры и приедет на чемпионат из саудовской лиги — это огромный скачок» | Источник: Sports.Ru

"Несмотря на то, что Роналду вступает в закат своей карьеры, он по-прежнему остается с командой. Он все еще их капитан и продолжает забивать голы в Саудовской Аравии.

Однако, я думаю, что они посмотрят на его форму в тренировочном лагере и примут решение по поводу его включения в состав.

Лично я бы не выпустил его [на поле] в первых двух играх группового этапа и сначала разобрался бы с квалификацией, прежде чем вернуть его на заключительные матчи.