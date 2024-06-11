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11 июня, источник: Sports.Ru

Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 130 голов на уровне сборных — больше всех

Форвард сборной Португалии сделал счет 2:0 ударом в девятку на 50-й минуте. Ассистировал ему хавбек Рубен Невеш. На 60-й нападающий воспользовался передачей вингера Диогу Жоты — 3:0.
Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 129 голов на уровне сборных — больше всех | Источник: Sports.Ru

Роналду забил за национальную команду впервые с 16 ноября 2023 года. Тогда он поразил ворота Лихтенштейна.

19 ноября он не смог забить Исландии, 26 марта 2024 года — Словении. В матчах Португалии против Швеции (21 марта), Финляндии (4 июня) и Хорватии (8 июня) Криштиану на поле не выходил.

Всего у Роналду 130 голов в составе национальной команды — больше всех в истории футбола. Он опережает ближайшего преследователя Али Даеи на 22 мяча.

Сегодня 39-летний Роналду также установил мировой рекорд по количеству матчей на топ-уровне — игра с ирландцами стала для него 1226-й в карьере.

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