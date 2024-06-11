Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 130 голов на уровне сборных — больше всех

Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 129 голов на уровне сборных — больше всех | Источник: Sports.Ru

Роналду забил за национальную команду впервые с 16 ноября 2023 года. Тогда он поразил ворота Лихтенштейна.

19 ноября он не смог забить Исландии, 26 марта 2024 года — Словении. В матчах Португалии против Швеции (21 марта), Финляндии (4 июня) и Хорватии (8 июня) Криштиану на поле не выходил.

Всего у Роналду 130 голов в составе национальной команды — больше всех в истории футбола. Он опережает ближайшего преследователя Али Даеи на 22 мяча.