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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду о Евро-2024: «Это поколение Португалии заслуживает победы. Рекорды — не цель для меня»

"Думаю, это поколение заслуживает победы в турнире такого масштаба. Мы должны мечтать, а мечтать — это хорошо.

Чувствую себя хорошо, я готов. Мы хотим побеждать, это очень важно. Для меня рекорды не являются целью, они приходят сами собой. Главное — получать удовольствие и стараться делать все, что в моих силах.

У меня всегда покалывает в животе, и я рад, что чувствую это. Если такого чувства нет, значит, пора заканчивать. Команда абсолютно спокойна, не вижу, чтобы кто-то волновался. Уверен, все пройдет хорошо.

Я подготовился к турниру, до первого матча осталось пять дней, нужно хорошо стартовать", — сказал 39-летний форвард сборной Португалии.

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