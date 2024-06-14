Роналду о Евро-2024: «Это поколение Португалии заслуживает победы. Рекорды — не цель для меня»

Чувствую себя хорошо, я готов. Мы хотим побеждать, это очень важно. Для меня рекорды не являются целью, они приходят сами собой. Главное — получать удовольствие и стараться делать все, что в моих силах.

У меня всегда покалывает в животе, и я рад, что чувствую это. Если такого чувства нет, значит, пора заканчивать. Команда абсолютно спокойна, не вижу, чтобы кто-то волновался. Уверен, все пройдет хорошо.