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18:27 (мск), источник: Sports.Ru

«У Роналду не было таланта с рождения — он развивал его за счет работы. В человеке должен быть 1% таланта и 99% работы» Хоккеист «Торпедо» Крутов о футболе

— Роналду — ваш любимый футболист?

«У Роналду не было таланта с рождения — он развивал его за счет работы. В человеке должен быть 1% таланта и 99% работы» Хоккеист «Торпедо» Крутов о футболе | Источник: Sports.Ru

— Нет, я в целом слежу за всем спортивным миром: теннис, баскетбол, футбол, даже «Формула-1».

Когда был в сборной, мы с Егором Суриным все время спорили, кто лучше — Месси или Роналду. Я всегда был за Лионеля, а он за Криштиану.

— Спор о Месси и Роналду — это выбор между талантом и постоянной работой над собой. Вы верите в талант?

— Все люди по-своему талантливы в каком-то деле.

Я придерживаюсь мнения, что в человеке должен быть 1% таланта и 99% работы.

В хоккее есть суперталантливые игроки, но я еще не встречал таких лично.

У Роналду не было таланта с самого рождения. Он просто развивал его за счет постоянной работы, — сказал нападающий системы «Торпедо» Андрей Крутов.

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