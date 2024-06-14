Тиаго Месси: «Хочу выступать за сборную Аргентины и поиграть с Ямалем однажды»
Тиаго Месси вместе с Бенджамином Суаресом, сыном Луиса Суареса, сыграл в молодежном турнире LaLiga FC Futures за «Интер Майами» против «Реал Сосьедад» (0:0).
Тиаго Месси вместе с Бенджамином Суаресом, сыном Луиса Суареса, сыграл в молодежном турнире LaLiga FC Futures за «Интер Майами» против «Реал Сосьедад» (0:0).
"Когда я играю, то нервничаю больше, чем когда наблюдаю за игрой папы. Я не очень хорошо играю левой ногой.
Я хочу выступать за сборную Аргентины. И однажды хочу поиграть с Ламином Ямалем", — сказал 11-летний мальчик в интервью журналисту Хосе Рамону де ла Морено.