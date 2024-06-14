Тиаго Месси: «Самый красивый гол папы — головой “МЮ” в финале ЛЧ»
«Самый красивый гол моего папы — головой в ворота “Манчестер Юнайтед” в финале Лиги чемпионов», — отметил Тиаго Месси в интервью журналисту Хосе Рамону де ла Морене.
«Самый красивый гол моего папы — головой в ворота “Манчестер Юнайтед” в финале Лиги чемпионов», — отметил Тиаго Месси в интервью журналисту Хосе Рамону де ла Морене.
Нападающий сборной Аргентины, выступавший за «Барселону», отличился на 70-й минуте игры с манкунианцами в финале ЛЧ 2009 года. Каталонцы одержали победу со счетом 2:0.