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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Тиаго Месси: «Самый красивый гол папы — головой “МЮ” в финале ЛЧ»

«Самый красивый гол моего папы — головой в ворота “Манчестер Юнайтед” в финале Лиги чемпионов», — отметил Тиаго Месси в интервью журналисту Хосе Рамону де ла Морене.

Нападающий сборной Аргентины, выступавший за «Барселону», отличился на 70-й минуте игры с манкунианцами в финале ЛЧ 2009 года. Каталонцы одержали победу со счетом 2:0.

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