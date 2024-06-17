Глава «Химок» о Талалаеве: «У меня разногласий с ним не возникло, клуб не станет инициатором расторжения контракта. Кто на сборы повезет команду, тот и будет главным тренером»

Глава «Химок» о Талалаеве: «У меня никаких разногласий с ним не возникло, клуб не станет инициатором расторжения контракта. Кто на сборы повезет команду, тот и будет главным тренером» | Источник: Sports.Ru

— Что вы хотите узнать? Могу сказать одно. На сегодняшний день Талалаев в штате, работает в «Химках». Вот и все. А по всем остальным вопросам вам лучше обратиться к гендиректору.

— То есть в ближайшее время клуб объявит какое-то решение?

— Ну я же не функционер клуба. Решений не принимаю.

— Однако писали, что у Талалаева возникли разногласия именно с вами, так как вы хотели пригласить в команду Дзюбу.

— У меня никаких разногласий с ним не возникло. А по поводу Дзюбы или Заболотного… Это прерогатива тренерского штаба. Следите за информацией. Кто на сборы повезет команду, тот и будет главным тренером.

— Но не Талалаев?

— Не могу сказать. Сейчас он главный тренер. У него соглашение по схеме 3+2. «Химки» не будут инициатором расторжения контракта. Если только сам Андрей захочет… А по поводу Дзюбы… Думаю, он найдет себе команду.

— Но вы бы хотели видеть его в «Химках»?

— А кто бы не хотел видеть такого игрока у себя? Я был бы точно за, — ответил главный инвестор подмосковного клуба.