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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

200 человек пришли к отелю, где Месси праздновал день рождения. Лео помахал им рукой из окна, всем дали по кусочку торта с эмблемой сборной Аргентины

24 июня нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины исполнилось 37 лет.
200 человек пришли к отелю, где Месси праздновал день рождения. Лео помахал им рукой из окна, всем дали по кусочку торта с эмблемой сборной Аргентины | Источник: Sports.Ru

Футболист праздновал день рождения с партнерами по национальной команде в отеле Short Hills и помахал рукой из окна поклонникам, которые пришли поздравить его. На парковке им всем дали по кусочку торта с логотипом сборной Аргентины.

Фото: SportsCenter.

«Большое вам спасибо за все поздравления! В этом году снова так совпало, что я провожу день рождения в расположении сборной… Так что просто немного отпразднуем и продолжим подготовку к нашей следующей игре. Обнимаю!» — написал Месси в соцсети.

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