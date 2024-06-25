200 человек пришли к отелю, где Месси праздновал день рождения. Лео помахал им рукой из окна, всем дали по кусочку торта с эмблемой сборной Аргентины | Источник:

Футболист праздновал день рождения с партнерами по национальной команде в отеле Short Hills и помахал рукой из окна поклонникам, которые пришли поздравить его. На парковке им всем дали по кусочку торта с логотипом сборной Аргентины.

«Большое вам спасибо за все поздравления! В этом году снова так совпало, что я провожу день рождения в расположении сборной… Так что просто немного отпразднуем и продолжим подготовку к нашей следующей игре. Обнимаю!» — написал Месси в соцсети.