Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Нидерланды
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Франция
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Англия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Дания
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
24.06
Албания
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
24.06
Хорватия
Италия
Все события
15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду — Начо: «Ты один из героев великой истории “Реала”. Гордись тем, чего ты достиг»

Сегодня мадридский клуб объявил об уходе защитника и капитана команды.

«Ты один из героев великой истории “Реала” ?. Гордись тем, чего ты достиг, Начо!» — написал бывший нападающий «Мадрида», выступающий за «Аль-Наср».

Начо попрощался с «Реалом»: «Здесь я сформировался как личность и как игрок, научился побеждать и проигрывать. Всегда хотел завершить карьеру в клубе красиво и на пике».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь