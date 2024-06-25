Роналду — Начо: «Ты один из героев великой истории “Реала”. Гордись тем, чего ты достиг»
Сегодня мадридский клуб объявил об уходе защитника и капитана команды.
Сегодня мадридский клуб объявил об уходе защитника и капитана команды.
«Ты один из героев великой истории “Реала” ?. Гордись тем, чего ты достиг, Начо!» — написал бывший нападающий «Мадрида», выступающий за «Аль-Наср».
Начо попрощался с «Реалом»: «Здесь я сформировался как личность и как игрок, научился побеждать и проигрывать. Всегда хотел завершить карьеру в клубе красиво и на пике».
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