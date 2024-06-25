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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хвича Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду. Надеюсь, он даст мне свою футболку»

Сборная Грузии сыграет с командой Португалии в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Хвича Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду. Надеюсь, он даст мне свою футболку» | Источник: Sports.Ru

«Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку», — сказал вингер сборной Грузии и «Наполи».

Матч Грузия — Португалия состоится 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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