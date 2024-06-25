Хвича Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду. Надеюсь, он даст мне свою футболку» | Источник:

«Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку», — сказал вингер сборной Грузии и «Наполи».