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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о Де Поле: «Благодаря ему я освоился в сборной быстрее, чем мог себе представить — было трудно, потому что после возвращения я не знал никого лично. Родриго заставляет каждого проявить лучшие качес

"Мне было очень трудно вернуться в сборную после того, что произошло, потому что все игроки были новыми, и я не знал лично никого из них. Из-за моего характера мне очень трудно вливаться в коллектив, хоть я и играл за сборную долгое время.

Месси о Де Поле: «Благодаря ему я освоился в сборной быстрее, чем мог себе представить — было трудно, потому что после возвращения я не знал никого лично. Родриго заставляет каждого проявить лучшие качества» | Источник: Sports.Ru

"Мне было очень трудно вернуться в сборную после того, что произошло, потому что все игроки были новыми, и я не знал лично никого из них. Из-за моего характера мне очень трудно вливаться в коллектив, хоть я и играл за сборную долгое время. Это дорого мне обходится. Они уже сыграли несколько товарищеских матчей, пару раз побеждали — они уже знали друг друга, это было похоже на зарождение нового поколения.

В тот момент Родриго очень помог мне. Я помню, что он очень напомнил мне Почо (Эсекиэля Лавеccи — Sports), он такой же жизнерадостный. Он заставлял каждого проявлять лучшие качества. В первый же день, когда он подошел ко мне, мы разговорились, как и с Отаменди.

Благодаря ему я влился в команду гораздо быстрее, чем мог себе представить. Я думаю, это была взаимовыгодная помощь — он помог мне освоиться в команде, а я хотел избавиться от стеснения и пойти навстречу, чтобы сблизиться с товарищами. Благодаря хорошим людям это сразу стало намного проще«, — сказал форвард сборной Аргентины и “Интер Майами”.

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