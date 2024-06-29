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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Манише о Роналду и Месси: «Мы, португальцы, выбираем Криштиану, так же как аргентинцы Лео. Гордимся таким соотечественником, он бьет все рекорды»

— Криштиану забил 35 голов в этом сезоне в Саудовской Аравии, но ему пока не удается забить на Евро.

Манише о Роналду и Месси: «Мы, португальцы, выбираем Криштиану, так же как аргентинцы Лео. Гордимся таким соотечественником, он бьет все рекорды» | Источник: Sports.Ru

— Он полностью сосредоточен на том, чтобы забить. Это его задача. Также верно, что он делает больше работы для команды, и это сложнее. Он очень помогает сборной.

В Саудовской Аравии все по-другому, там играют иначе. Он обязательно забьет на Евро. Когда хочешь забить — не получается, а когда не думаешь об этом — приходит гол.

— Имеет смысл спрашивать у вас, португальца, о Месси и Роналду, или пропустим этот вопрос?

— (Смеется). Я очень уважаю обоих, таких, как они, больше не было. Но мы, португальцы, выбираем Криштиану, так же как аргентинцы выбирают Месси.

Мы гордимся таким соотечественником. Он дает результат и бьет все рекорды, — сказал экс-хавбек сборной Португалии, «Атлетико» и «Динамо».

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