Федерико Бернардески: «С приходом Месси внимание к МЛС выросло. Это уже не “лига пенсионеров”. Потенциал невероятный, деньги у американцев есть» | Источник: Sports.Ru

— Большая разница, на мой взгляд, все еще есть — это скорость игры, умение видеть ситуацию на поле, предугадывать игру. В этом плане, на мой взгляд, им еще нужно расти.

Очевидно, что в Европе мы, в кавычках, «изобрели» футбол. Это нормально, что они немного отстают, но за последние 6−7 лет они сильно выросли, стали другой лигой.

На мой взгляд, у лиги невероятный потенциал, особенно после чемпионата мира 2026 года, который пройдет здесь в США, Канаде и Мексике. Я думаю, что в ближайшие десять лет чемпионат сильно вырастет.

Я убежден в этом, потому что деньги у них есть: многие американцы покупают итальянские и английские команды, так что это говорит о том, что с экономической точки зрения там все есть.

Плюс, конечно, с приходом Месси многое изменилось, потому что внимания [к МЛС] стало гораздо больше. Раньше думали, что можно приехать сюда, когда остался один год до окончания карьеры, но сейчас они доказывают, что это уже не «лига для пенсионеров», здесь есть будущее.

Теперь приезжают не для того, чтобы провести последний год карьеры в спокойствии, а потому что здесь есть большой проект, так что с этой точки зрения они значительно выросли, — сказал итальянский полузащитник «Торонто» и экс-игрок сборной Италии Федерико Бернардески.