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01:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Роналду пенальти исполнил хорошо, Облак круто отбил. Слезы? Чистые эмоции, не более». Экс-игрок Португалии Фонсека о форварде

39-летний форвард и капитан сборной Португалии не реализовал пенальти в дополнительное время игры ⅛ финала Евро-2024 против Словении (0:0, пенальти — 3:0). В перерыве между экстра-таймами Роналду заплакал, партнеры и тренеры утешали его.

«Роналду пенальти исполнил хорошо, Облак круто отбил. Слезы? Чистые эмоции, не более». Экс-игрок Португалии Фонсека о форварде | Источник: Sports.Ru

39-летний форвард и капитан сборной Португалии не реализовал пенальти в дополнительное время игры ⅛ финала Евро-2024 против Словении (0:0, пенальти — 3:0). В перерыве между экстра-таймами Роналду заплакал, партнеры и тренеры утешали его. Криштиану реализовал удар с точки в послематчевой серии.

— Команда выступила хорошо, однако я нервничал перед пенальти, но, с другой стороны, кто в Португалии не нервничал?

Роналду свой пенальти в игре исполнил хорошо. Я считаю, что это не он промахнулся, а Ян Облак круто отбил удар. Облак и португальский вратарь Кошта (отразил все три удара словенцев с пенальти — Спорт) — лучшие игроки матча.

— Что думаете о слезах Криштиану?

— Это были чистые эмоции, не более.

По моему мнению, Португалия не будет фаворитом с Францией, пара — 50 на 50, — сказал бывший игрок «Бенфики» и сборной Португалии Фонсека.

Рыдал, орал, общался с небом — триллер в эмоциях Роналду.

Роналду подчиняются все. Но он совсем не тиран.

Вдумайтесь: мы увидели ранимого Роналду.

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