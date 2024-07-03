Агент Барбоза о слезах Роналду: «Это как-то не по-мужски. Остальные же не плачут, когда не реализовывают пенальти! Просто он всегда хочет быть в центре внимания» | Источник: Sports.Ru

— Что почувствовали, когда увидели слезы Роналду после незабитого пенальти?

— Что тут сказать… Он всегда хочет быть в центре внимания. Были матчи, когда убегал демонстративно в раздевалку после поражений… Бывало, выбрасывал капитанскую повязку.

Слезы — это выражение чувств. Но в данном случае, мне кажется, Роналду хотел еще, чтобы и все камеры его запечатлели, чтобы ему выразили сочувствие. Не знаю. Это как-то не по-мужски.

Ну да, не забил пенальти. Но остальные же не плачут, когда не реализовывают 11-метровые! Почему только Криштиану дает волю эмоциям таким образом? Повторюсь, просто Роналду хочет, чтобы о нем говорили, писали, — сказал футбольный агент.