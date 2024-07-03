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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Вратарь Франции Самба о Роналду: «Он хочет только забивать, ему нечего доказывать в футболе. Будет здорово сыграть против него, мы должны быть надежны»

Сборные Франции и Португалии сыграют в ¼ финала Евро-2024 в пятницу.

Вратарь Франции Самба о Роналду: «Он хочет только забивать, ему нечего доказывать в футболе. Будет здорово сыграть против него, мы должны быть надежны» | Источник: Sports.Ru

"Он хочет только забивать голы, ему нечего доказывать в футболе.

Нам придется быть надежными, чтобы противостоять ему, будет здорово сыграть против него«, — отметил голкипер сборной Франции и “Ланса”.

У Роналду 5 матчей подряд без голов на Евро. Последний раз он забил 2 пенальти Франции на Евро-2020.

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