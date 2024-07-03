Глушенков назвал Дзюбу лидером раздевалки «Локо»: «Шутки от Артема — каждую минуту с большой скоростью. Модрич в “Реале” тоже не всегда играет» | Источник: Sports.Ru

— Согласен. Шутки от Артема — каждую минуту, причем с большой скоростью.

— Вы не так давно сказали, что он до последнего оставался лидером раздевалки.

— Конечно, как без этого?!

— Но ведь он не играл в последнее время.

— А какая разница?

— Случается, что если человек не играет, то и лидером раздевалки быть перестает.

— Модрич в мадридском «Реале» тоже не всегда играет, но, я думаю, он лидер раздевалки. Дзюба — то же самое. Тот факт, что он не играл, никак на нем в этом плане не сказывался, — сказал бывший полузащитник «Локомотива», перешедший в «Зенит».