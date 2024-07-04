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23:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду обвинили в нарушении правил УЕФА о рекламе из-за поста о пульсе в матче со Словенией: «Это эмбуш-маркетинг, и это незаконно. Криштиану должны оштрафовать»

Рикардо Форт, бывший руководитель отдела международного спонсорства Visa и Coca-Cola, утверждает, что Роналду, сотрудничающий с фитнес-компанией WHOOP, нарушил правила УЕФА.

Роналду обвинили в нарушении правил УЕФА о рекламе из-за поста о пульсе в матче со Словенией: «Это эмбуш-маркетинг, и это незаконно. Криштиану должны оштрафовать» | Источник: Sports.Ru

Речь идет о публикации WHOOP, в которой сообщались данные с фитнес-устройства, отслеживающего состояние Роналду во время матча Португалии со Словенией в ⅛ финала чемпионата Европы (0:0, 3:0 по пенальти). Из нее стало известно, что пульс нападающего снизился со 170 до 100 ударов в минуту перед его ударом в серии пенальти и вырос до 180, когда Бернарду Силва забил решающий одиннадцатиметровый.

«Криштиану и WHOOP устраивают “эмбуш-маркетинг” (ambush marketing — способ продвижения, при котором компания пытается связать себя с событием, не будучи его спонсором — Спортс) на Евро-2024. Это незаконно. И игрок, и компания должны быть оштрафованы.

В посте рассказывается о матче УЕФА, используются названия двух играющих национальных сборных, счет и имя игрока на поле. Они подразумевают связь с событием, и это незаконно. Отсутствие «конкурента в качестве спонсора» не является основанием терпеть нарушения", — написал Форт в соцсетях.

Отмечается, что в прошлом в рамках борьбы с эмбуш-маркетингом УЕФА оштрафовал экс-нападающего «Арсенала» Никласа Бендтнера на 80 тысяч фунтов и дисквалифицировал на одну игру за то, что он показал трусы с логотипом букмекерской конторы после гола за Данию на Евро-2012.

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