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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о последнем матче Ди Марии за Аргентину: «Было бы прекрасно, если бы он забил в финале Кубка Америки, как делал во всех последних финалах»

Сборная Аргентины сыграет в финале турнира против Колумбии. Матч начнется 15 июля в 03:00 по московскому времени.

Месси о последнем матче Ди Марии за Аргентину: «Было бы прекрасно, если бы он забил в финале Кубка Америки, как делал во всех последних финалах» | Источник: Sports.Ru

Ранее стало известно, что этот матч станет для 36-летнего полузащитника последним в составе национальной сборной.

"Лапша (прозвище Ди Марии — Спортс) все твердо решил, и ничто его не поколеблет.

Было бы прекрасно, если бы он забил еще один гол в финале, как делал во всех своих последних финалах", — отметил нападающий сборной Аргентины.

Напомним, что в 2021 году Ди Мария в финале Кубка Америки забил победный мяч в ворота Бразилии. В декабре 2022 года в финале чемпионата мира в Катаре он забил в ворота сборной Франции.

Также Месси высказал уверенность в игре вратаря сборной Эмилиано Мартинеса на случай, если финал закончится серией пенальти: «Ты знаешь, что он отразит один или два удара, и это большое преимущество».

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