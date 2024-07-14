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23:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси вместе с президентом AFA вручил Ди Марии футболку с надписью «спасибо, Фидео». Анхель завершает карьеру в сборной Аргентины после Кубка Америки

Ранее 36-летний полузащитник объявил, что уйдет из сборной Аргентины по окончании Кубка Америки после 16 лет выступлений за страну.

Месси вместе с президентом AFA вручил Ди Марии футболку с надписью «спасибо, Фидео». Анхель завершает карьеру в сборной Аргентины после Кубка Америки | Источник: Sports.Ru

В субботу Ди Мария провел последнюю тренировку с национальной командой. Во время ужина команда проводила игрока аплодисментами, а президент AFA (Федерация футбола Аргентины) Клаудио Тапиа вместе с капитаном сборной Лионелем Месси вручил игроку футболку сборной с номером 11 и надписью на спине «спасибо, Фидео» (прозвище Ди Марии — Спортс).

Официальный аккаунт сборной Аргентины в X опубликовал фотографии ужина, на которых видно, что Ди Мария едва сдерживал слезы: «Просто спасибо, Фидео. Больше ничего не скажешь».

Фото: lanacion.com.

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