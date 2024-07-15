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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси, Рондон, Хамес, Араухо, Мак Аллистер и Вальверде — в сборной Кубка Америки от WhoScored

Всего в символической команде представлены трое футболистов из числа победителей турнира.

Месси, Рондон, Хамес, Араухо, Мак Аллистер и Вальверде — в сборной Кубка Америки от WhoScored | Источник: Sports.Ru

В состав попали футболисты с самым высоким средним баллом на соответствующей позиции.

Выбраны следующие игроки:

— вратарь: Рафаэль Ромо (Венесуэла, средняя оценка — 7,6);

— защита: Даниэль Муньос (Колумбия, 7,22), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,46), Рональд Араухо (Уругвай, 7,38), Пьеро Инкапиэ (Эквадор, 7,15);

— полузащита: Хамес Родригес (Колумбия, 7,93), Федерико Вальверде (Уругвай, 7,45), Мойсес Кайседо (Эквадор, 7,57), Алексис Мак Аллистер (Аргентина, 7,27);

— нападение: Лионель Месси (Аргентина, 7,42), Хосе Саломон Рондон (Венесуэла, 7,91).

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