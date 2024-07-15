Месси, Рондон, Хамес, Араухо, Мак Аллистер и Вальверде — в сборной Кубка Америки от WhoScored
Всего в символической команде представлены трое футболистов из числа победителей турнира.
Всего в символической команде представлены трое футболистов из числа победителей турнира.
В состав попали футболисты с самым высоким средним баллом на соответствующей позиции.
Выбраны следующие игроки:
— вратарь: Рафаэль Ромо (Венесуэла, средняя оценка — 7,6);
— защита: Даниэль Муньос (Колумбия, 7,22), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,46), Рональд Араухо (Уругвай, 7,38), Пьеро Инкапиэ (Эквадор, 7,15);
— полузащита: Хамес Родригес (Колумбия, 7,93), Федерико Вальверде (Уругвай, 7,45), Мойсес Кайседо (Эквадор, 7,57), Алексис Мак Аллистер (Аргентина, 7,27);
— нападение: Лионель Месси (Аргентина, 7,42), Хосе Саломон Рондон (Венесуэла, 7,91).