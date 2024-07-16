Бекхэм о годовщине трансфера Месси в «Интер Майами»: «Мечта сбылась. Мы сделали это, чтобы вдохновлять новое поколение» | Источник: Sports.Ru

Бывший игрок сборной Англии и совладелец американского клуба выложил в сторис инстаграма три фотографии. На первой он написал: «Ровно год назад мы представили кое-кого. Мечта сбылась».

Ко второй публикации Бекхэм прикрепил фото мальчика в футболке Месси. Подпись к ней гласит: «Вот для чего все это было сделано. Чтобы вдохновлять новое поколение».