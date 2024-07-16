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16 июля, источник: Sports.Ru

Бекхэм о годовщине трансфера Месси в «Интер Майами»: «Мечта сбылась. Мы сделали это, чтобы вдохновлять новое поколение»

Аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» в июле прошлого года.
Бекхэм о годовщине трансфера Месси в «Интер Майами»: «Мечта сбылась. Мы сделали это, чтобы вдохновлять новое поколение» | Источник: Sports.Ru

Бывший игрок сборной Англии и совладелец американского клуба выложил в сторис инстаграма три фотографии. На первой он написал: «Ровно год назад мы представили кое-кого. Мечта сбылась».

Ко второй публикации Бекхэм прикрепил фото мальчика в футболке Месси. Подпись к ней гласит: «Вот для чего все это было сделано. Чтобы вдохновлять новое поколение».

Наконец, экс-футболист выложил фотографию Лионеля с «Золотым мячом» и написал: «Величие ?».

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