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09:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Ушёл из жизни бывший тренер сборной Беларуси Михаил Вергеенко

На 75-м году жизни ушёл из жизни бывший футболист и тренер минского «Динамо» Михаил Вергеенко.

Источник: АБФФ

Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Голкипер Михаил Вергеенко — воспитанник гомельского «Спартака». За время карьеры игрока он выступал в минском «Динамо».

«После окончания карьеры игрока был в “Динамо” помощником тренера Вениамина Арзамасцева, затем занимал должность начальника команды, а с возвращением Эдуарда Малофеева снова вернулся на пост помощника. В 1989 году получил звание заслуженного тренера БССР. В 1991 году стал главным тренером команды, с которой взял два первых чемпионства в истории суверенной Беларуси. В конце 1990-х работал генеральным директором минского “Динамо”, в период с 1997 по 1999 возглавлял национальную сборную Беларуси.

В Ассоциации “Белорусская федерация футбола” Михаил Никифорович трудился техническим директором, заместителем председателя, возглавлял комитет по женскому футболу и являлся членом Исполнительного комитета АБФФ. Занимал должность председателя Федерации футбола Минска.

Ассоциация “Белорусская федерация футбола” выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Никифоровича», — написано в заявлении.

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