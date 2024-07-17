Ушёл из жизни бывший тренер сборной Беларуси Михаил Вергеенко

«После окончания карьеры игрока был в “Динамо” помощником тренера Вениамина Арзамасцева, затем занимал должность начальника команды, а с возвращением Эдуарда Малофеева снова вернулся на пост помощника. В 1989 году получил звание заслуженного тренера БССР. В 1991 году стал главным тренером команды, с которой взял два первых чемпионства в истории суверенной Беларуси. В конце 1990-х работал генеральным директором минского “Динамо”, в период с 1997 по 1999 возглавлял национальную сборную Беларуси.



В Ассоциации “Белорусская федерация футбола” Михаил Никифорович трудился техническим директором, заместителем председателя, возглавлял комитет по женскому футболу и являлся членом Исполнительного комитета АБФФ. Занимал должность председателя Федерации футбола Минска.



Ассоциация “Белорусская федерация футбола” выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Никифоровича», — написано в заявлении.