Футболистка Мадлен Райт продемонстрировала потрясающую фигуру в облегающем платье: фото

Во время своего отстранения от футбола Мадлен зарабатывала в основном благодаря социальным сетям, и чтобы не потерять свою публику, она старается регулярно радовать их новым контентом, где неизменно демонстрирует свою великолепную фигуру. Её новая публикация не стала исключением, разве что Мадлен предстала не в купальнике, а в длинном облегающем платье и подписала: «Звезда шоу по-прежнему».