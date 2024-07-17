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13:17 (мск), источник: Московский комсомолец

Футболистка Мадлен Райт продемонстрировала потрясающую фигуру в облегающем платье: фото

Английская футболистка Мадлен Райт недавно вернулась в футбол и перед стартом сезона наслаждается отдыхом под тёплым летним солнцем.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Во время своего отстранения от футбола Мадлен зарабатывала в основном благодаря социальным сетям, и чтобы не потерять свою публику, она старается регулярно радовать их новым контентом, где неизменно демонстрирует свою великолепную фигуру. Её новая публикация не стала исключением, разве что Мадлен предстала не в купальнике, а в длинном облегающем платье и подписала: «Звезда шоу по-прежнему».

Подписчики были в восторге от её образа и засыпали её комплиментами: «Просто идеально», «Это платье потрясающее», «Как всегда великолепна».

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