Футболистка Мадлен Райт продемонстрировала потрясающую фигуру в облегающем платье: фото
Английская футболистка Мадлен Райт недавно вернулась в футбол и перед стартом сезона наслаждается отдыхом под тёплым летним солнцем.
Английская футболистка Мадлен Райт недавно вернулась в футбол и перед стартом сезона наслаждается отдыхом под тёплым летним солнцем.
Во время своего отстранения от футбола Мадлен зарабатывала в основном благодаря социальным сетям, и чтобы не потерять свою публику, она старается регулярно радовать их новым контентом, где неизменно демонстрирует свою великолепную фигуру. Её новая публикация не стала исключением, разве что Мадлен предстала не в купальнике, а в длинном облегающем платье и подписала: «Звезда шоу по-прежнему».
Подписчики были в восторге от её образа и засыпали её комплиментами: «Просто идеально», «Это платье потрясающее», «Как всегда великолепна».