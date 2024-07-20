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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Асприлья о Месси на Кубке Америки: «Выступил не так ярко, как мы привыкли, провел скромный, но хороший турнир. Забил всего 1 гол»

Аргентинская сборная выиграла Кубок Америки, обыграв в финале Колумбию (1:0).

Асприлья о Месси на Кубке Америки: «Выступил не так ярко, как мы привыкли, провел скромный, но хороший турнир. Забил всего 1 гол» | Источник: Sports.Ru

— Что вы думаете о выступлении Лионеля Месси на Кубке Америки?

— Я считаю, что он провел хороший турнир, но было заметно, что ему пришлось приложить немалые физические усилия, так как он несколько раз испытывал недомогание. Возможно, ему следовало бы выйти из игры против Эквадора.

Но в целом он провел скромный, но хороший турнир. Возможно, не с той яркостью, к которой мы привыкли. Фактически, он забил всего один гол, — сказал бывший нападающий сборной Колумбии Асприлья.

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