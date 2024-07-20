Дзюба посетил матч звезд НХЛ и КХЛ: «Получил удовольствие. Овечкин? Он всегда хорош» | Источник:

— Как [вам] Овечкин?

— Он всегда хорош, — сказал футболист Артем Дзюба.

Экс‑нападающий московского «Локомотива» Дзюба также отметил, что ждет предложений по продолжению карьеры. Сейчас он находится в статусе свободного агента.