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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба посетил матч звезд НХЛ и КХЛ: «Получил удовольствие. Овечкин? Он всегда хорош»

Благотворительная хоккейная игра прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 8:8. Александр Овечкин был признан лучшим игроком матча.

Дзюба посетил матч звезд НХЛ и КХЛ: «Получил удовольствие. Овечкин? Он всегда хорош» | Источник: Sports.Ru

— Классный матч, получил настоящее удовольствие.

— Как [вам] Овечкин?

— Он всегда хорош, — сказал футболист Артем Дзюба.

Экс‑нападающий московского «Локомотива» Дзюба также отметил, что ждет предложений по продолжению карьеры. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

«Пока ждем. Сейчас продолжаю индивидуальные тренировки, нахожусь в хорошей форме», — заявил Дзюба.

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