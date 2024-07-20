Дзюба посетил матч звезд НХЛ и КХЛ: «Получил удовольствие. Овечкин? Он всегда хорош»
Благотворительная хоккейная игра прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 8:8. Александр Овечкин был признан лучшим игроком матча.
Благотворительная хоккейная игра прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 8:8. Александр Овечкин был признан лучшим игроком матча.
— Классный матч, получил настоящее удовольствие.
— Как [вам] Овечкин?
— Он всегда хорош, — сказал футболист Артем Дзюба.
Экс‑нападающий московского «Локомотива» Дзюба также отметил, что ждет предложений по продолжению карьеры. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
«Пока ждем. Сейчас продолжаю индивидуальные тренировки, нахожусь в хорошей форме», — заявил Дзюба.
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