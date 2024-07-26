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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Дзюба — великий футболист, никто не будет отрицать. Но с ним было бы сложно всем: президенту, тренеру, спортивному директору». Глава «Оренбурга» о форварде

— Вы Дзюбу не рассматривали?

«Дзюба — великий футболист, никто не будет отрицать. Но с ним было бы сложно всем: президенту, тренеру, спортивному директору». Глава «Оренбурга» о форварде | Источник: Sports.Ru

— Нет. Мы сменили концепцию, ориентируемся только на молодых футболистов. С учетом этого брать человека, с которым было бы сложно всем: президенту, главному тренеру, спортивному директору… У нас и так много своих проблем.

У меня нет к Артему никакого предвзятого отношения. Это великий футболист, никто не будет это отрицать. Но всему приходит свое время, — заявил Василий Еремякин.

В настоящий момент 35-летний Артем Дзюба является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Локомотив» и забил 4 мяча в 26 играх во всех турнирах.

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