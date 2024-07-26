Безруков про мате: «Попробовал, не зашло. Подумал: “Все-таки хочу играть как Месси! Надо дать второй шанс”

В отпуске в Ростове знакомая предложила сходить в чайную. Стал там пробовать разные чаи, наливали и мате. Я такой: «Хм!» Вначале не особо зашло. Потом подумал: «Ладно. Все-таки хочу играть как Месси! Надо дать второй шанс».
— С каждым разом вкус раскрывался. В той же чайной купил свой первый калебас — тыквенный. Проникся, уже разбираюсь в марках: Canarias, Sara. Большинство знакомых обычно предпочитают аргентинский мате, но переходят на уругвайский.
Даже сами аргентинцы! Мне тоже нравится: мелкий помол, вкус насыщеннее, необычный и не выдыхается с новыми проливами воды. А я как раз не люблю пить мате быстро.
— Мате — это целая аутентичная чайная церемония. Подготовиться и заварить — уже ритуал, медитация. Потом раз проливчик, два. Вкус меняется. Ты не торопишься, ни на какую суету не отвлекаешься.
Особенно прикольно в компании — например, с Вадой. Я угощаю его, он меня, болтаем. Еще в «Рубине» Тесленко пьет. Фамейе вот потерял свой калебас, попросил меня заказать! — сказал полузащитник «Рубина».
Аргентинцы и уругвайцы обожают мате. Это любимый напиток Месси и Суареса.
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