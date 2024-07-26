Депутат Милонов о Дзюбе в Госдуме: «У нас тут стоянка ржавых кораблей, что ли? Таких не берем. Артем стал жертвой тщеславия и гордыни. Совсем вышел в тираж»

Депутат Милонов о Дзюбе в Госдуме: «У нас тут стоянка ржавых кораблей, что ли? Таких не берем. Артем стал жертвой тщеславия и гордыни. Стал сдавать и совсем вышел в тираж» | Источник: Sports.Ru

"А зачем? А что у нас тут, извините меня, стоянка ржавых кораблей, что ли? Не надо. Мы таких не берем.

Дзюба стал жертвой своего тщеславия и гордыни. После известных событий он стал немножечко сдавать и в результате совсем вышел в тираж.

Ему сейчас нужно понять, что он уже не может быть футболистом в топовых российских клубах.

Возможно, он сможет перейти на тренерскую работу, помощником. Артема мы знаем как хорошего футболиста, ему есть, чем поделиться.

Какой-нибудь клуб не из Петербурга, мечтающий закатать один гол «Зениту» против пяти пропущенных, может его взять", — сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.