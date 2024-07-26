Аленичев о лучших игроках XXI века: «Роналдо. На втором месте Месси, Зидан — третий» | Источник: Sports.Ru

«На втором месте Месси, Зидан третий. Для меня Зидан — фантастика», — сказал Аленичев.

Также он объяснил, почему в подборки лучших игроков редко попадают защитники и вратари.

"Народ на кого ходит? На голы. Кто забивает голы в основном? Конечно, нападающие и атакующие полузащитники. Выбор объективен.

Много дискутируют на эту тему, потому что есть защитники, которые прекрасно проводят сезон, выигрывают, а «Золотой мяч» не получают. Вновь и вновь получают нападающие«, — подчеркнул бывший полузащитник “Порту”.

Главным претендентом на «Золотой мяч» в нынешнем году Дмитрий Аленичев считает вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Аленичев о «Спартаке»: «У “Лукойла” есть финансовые возможности, но покупают Угальде за 13 млн евро, у которого 13 игр — ноль голов. А “Зенит” почему-то попадает в точку».