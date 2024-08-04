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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Садыгов хотел бы видеть Дзюбу в «Химках»: «Мы общались с Артемом, он мне нравится. Но решение принимает тренер. Как будет, так будет»

В конце прошлого сезона 35‑летний Дзюба покинул «Локомотив» на правах свободного агента.

Садыгов хотел бы видеть Дзюбу в «Химках»: «Мы общались с Артемом, он мне нравится. Но решение принимает тренер. Как будет, так будет» | Источник: Sports.Ru

— Вновь говорят о Дзюбе в «Химках».

— Я не могу комментировать. Мы общались с Артемом, он мне нравится. Я бы Артема хотел видеть, но решение принимает тренер. Как будет, так будет, — сказал поддерживающий «Химки» бизнесмен.

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