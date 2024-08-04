Садыгов хотел бы видеть Дзюбу в «Химках»: «Мы общались с Артемом, он мне нравится. Но решение принимает тренер. Как будет, так будет» | Источник:

— Я не могу комментировать. Мы общались с Артемом, он мне нравится. Я бы Артема хотел видеть, но решение принимает тренер. Как будет, так будет, — сказал поддерживающий «Химки» бизнесмен.