Карточка с автографами Месси и Роналду стоимостью более 100 тысяч фунтов досталась мужчине из Англии во время розыгрыша. Он потратил на участие в нем 27 фунтов

Те, кто не может позволить себе купить целый набор карт, часто покупают слоты на раздачах в социальных торговых платформах, где они могут получить одну случайную карту.

Райан из английского Бедфордшира купил слот на стриме Джейми Байрома за 27 фунтов, и ему выпала карточка с автографами Месси и Роналду.

«Это был полный шок. Я не знал, что она настолько ценна, пока не начал получать предложения на сумму свыше 45 тысяч фунтов в течение 30 минут после открытия. Это были сюрреалистичные 24 часа», — сказал Райан.

Байром, который достал карточку, был также удивлен.

«Когда я открыл карточку на своем канале в Whatnot, я несколько раз воскликнул “о боже мой” и разбудил свою жену и дочь, что не вызвало у них особого восторга. Это была уникальная возможность для меня и моего канала», — сказал Байром.

Стоимость карточки оценивается в сумму больше 100 000 фунтов. Учитывая огромную потенциальную стоимость, Райан решил лично доставить ее на аукцион спортивных карточек.

"Мы решили, что самый безопасный способ для Джейми передать мне карточку — это встретиться на London Card Show, так что мы договорились с Topps о передаче на их стенде.