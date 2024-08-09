На матче ФК «Ростов» — «Рубин» ожидается до 14 тысяч зрителей
Трибуны «Ростов Арены» вечером 9 августа займут до 14 тысяч футбольных болельщиков.
Трибуны «Ростов Арены» вечером 9 августа займут до 14 тысяч футбольных болельщиков.
Матч между футбольными командами «Ростов» и «Рубин» должны посетить до 14 тысяч болельщиков. Ожидаемое количество людей на трибунах публикует «РБ Спорт».
Всех просят прийти примерно за два часа до игры, чтобы без проблем и лишних волнений пройти досмотр на входе. К слову, для любителей футбола этим вечером изменят схему работы автобусов.
Напомним, игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. Судя по турнирной таблице, донская команда сейчас занимает восьмое место, а команда из Казани находится на десятой строке рейтинга.