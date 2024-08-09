На матче ФК «Ростов» — «Рубин» ожидается до 14 тысяч зрителей | Источник: Комсомольская правда

Матч между футбольными командами «Ростов» и «Рубин» должны посетить до 14 тысяч болельщиков. Ожидаемое количество людей на трибунах публикует «РБ Спорт».

Всех просят прийти примерно за два часа до игры, чтобы без проблем и лишних волнений пройти досмотр на входе. К слову, для любителей футбола этим вечером изменят схему работы автобусов.