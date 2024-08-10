Овечкин о переходе Миранчука в «Атланту»: «Дай бог, чтобы у него все получилось. Когда приедет в Вашингтон, обязательно встретимся»
Ранее 28-летний футболист стал игроком клуба МЛС, перейдя из итальянской «Аталанты».
Ранее 28-летний футболист стал игроком клуба МЛС, перейдя из итальянской «Аталанты».
«Дай бог, чтобы у него все получилось. Он же в “Атланту” перешел, верно? Будем болеть, переживать.
Когда приедет в Вашингтон, если получится, обязательно встретимся с ним«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.
Фетисов — Овечкину: «Я прошу, все мужики страны просят — ты должен побить рекорд Гретцки. Все брось, у тебя осталось 42 гола».