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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о переходе Миранчука в «Атланту»: «Дай бог, чтобы у него все получилось. Когда приедет в Вашингтон, обязательно встретимся»

Ранее 28-летний футболист стал игроком клуба МЛС, перейдя из итальянской «Аталанты».

Овечкин о переходе Миранчука в «Атланту»: «Дай бог, чтобы у него все получилось. Когда приедет в Вашингтон, обязательно встретимся» | Источник: Sports.Ru

«Дай бог, чтобы у него все получилось. Он же в “Атланту” перешел, верно? Будем болеть, переживать.

Когда приедет в Вашингтон, если получится, обязательно встретимся с ним«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.

Фетисов — Овечкину: «Я прошу, все мужики страны просят — ты должен побить рекорд Гретцки. Все брось, у тебя осталось 42 гола».

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