Овечкин о переходе Миранчука в «Атланту»: «Дай бог, чтобы у него все получилось. Когда приедет в Вашингтон, обязательно встретимся» | Источник: Sports.Ru

«Дай бог, чтобы у него все получилось. Он же в “Атланту” перешел, верно? Будем болеть, переживать.

Когда приедет в Вашингтон, если получится, обязательно встретимся с ним«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.