Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минское «Динамо» заняло четвертое место на юношеском турнире в Москве

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской команды минского «Динамо» (U-15) заняли четвертое место на международном турнире UTLC Cup в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке за бронзу команда Дмитрия Чалея в упорной борьбе уступила московскому ЦСКА со счетом 0:1. На предварительном этапе динамовцы разгромили футболистов казахстанской «Астаны» — 5:0, переиграли белградский «Партизан» — 1:0, уступили ЦСКА — 1:2, а в полуфинале с таким же результатом проиграли сверстникам из московского «Локомотива».

Сегодня в решающем поединке за главный приз «Локомотив» обыграл белградскую «Црвену Звезду» с результатом 3:1. Все три мяча в составе победителей забил Егор Люсин.