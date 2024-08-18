В сегодняшнем поединке за бронзу команда Дмитрия Чалея в упорной борьбе уступила московскому ЦСКА со счетом 0:1. На предварительном этапе динамовцы разгромили футболистов казахстанской «Астаны» — 5:0, переиграли белградский «Партизан» — 1:0, уступили ЦСКА — 1:2, а в полуфинале с таким же результатом проиграли сверстникам из московского «Локомотива».
Сегодня в решающем поединке за главный приз «Локомотив» обыграл белградскую «Црвену Звезду» с результатом 3:1. Все три мяча в составе победителей забил Егор Люсин.
Минское «Динамо» заняло четвертое место на юношеском турнире в Москве
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской команды минского «Динамо» (U-15) заняли четвертое место на международном турнире UTLC Cup в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке за бронзу команда Дмитрия Чалея в упорной борьбе уступила московскому ЦСКА со счетом 0:1. На предварительном этапе динамовцы разгромили футболистов казахстанской «Астаны» — 5:0, переиграли белградский «Партизан» — 1:0, уступили ЦСКА — 1:2, а в полуфинале с таким же результатом проиграли сверстникам из московского «Локомотива».