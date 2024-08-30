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Роналду про игру в европейской ЛЧ снова: «Посмотрим, никогда не знаешь, что произойдет. Этот турнир выше всего в футболе»

Накануне нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории турнира. В общей сложности португалец провел в Лиге чемпионов 183 матча и забил 140 голов.

Источник: Sports.Ru

Александер Чеферин наградил форварда в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. Президент УЕФА пошутил о том, что 39-летний форвард больше не принимает участие в соревновании.

"Я играю в азиатской Лиге чемпионов, не забывайте об этом.

Мне приятно быть здесь. Спасибо за эту потрясающую награду, она много для меня значит. Как вы знаете, Лига чемпионов выше всего в футболе. Мой рекорд говорит сам за себя, но я имею в виду не это, а удовольствие играть в этом соревновании… Это наша мотивация.

В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Посмотрим, что будет в будущем", — заявил Роналду на сцене.