Роналду про игру в европейской ЛЧ снова: «Посмотрим, никогда не знаешь, что произойдет. Этот турнир выше всего в футболе»

Александер Чеферин наградил форварда в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. Президент УЕФА пошутил о том, что 39-летний форвард больше не принимает участие в соревновании.
"Я играю в азиатской Лиге чемпионов, не забывайте об этом.
Мне приятно быть здесь. Спасибо за эту потрясающую награду, она много для меня значит. Как вы знаете, Лига чемпионов выше всего в футболе. Мой рекорд говорит сам за себя, но я имею в виду не это, а удовольствие играть в этом соревновании… Это наша мотивация.
В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Посмотрим, что будет в будущем", — заявил Роналду на сцене.