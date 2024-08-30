Роналду про игру в европейской ЛЧ снова: «Посмотрим, никогда не знаешь, что произойдет. Этот турнир выше всего в футболе»

Мне приятно быть здесь. Спасибо за эту потрясающую награду, она много для меня значит. Как вы знаете, Лига чемпионов выше всего в футболе. Мой рекорд говорит сам за себя, но я имею в виду не это, а удовольствие играть в этом соревновании… Это наша мотивация.