Семшов о будущем Дзюбы: «Порох в пороховницах у Артема еще есть. “Химки” — идеальный вариант продолжения карьеры»

— Все зависит от желания Дзюбы. У Артема еще есть порох в пороховницах. Чем дольше Дзюба без команды, тем меньше желания у него будет играть. В ближайший месяц он должен определиться, что ему делать.
— Дзюба еще способен играть в клубах РПЛ?
— Да, но многое зависит от того, какая это будет команда.
— Ходили разговоры о «Химках».
— Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» — удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры, — сказал бывший игрок сборной России.