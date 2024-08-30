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Семшов о будущем Дзюбы: «Порох в пороховницах у Артема еще есть. “Химки” — идеальный вариант продолжения карьеры»

36-летний нападающий является свободным агентом. Его последним клубом был «Локомотив».

Источник: Sports.Ru

— Все зависит от желания Дзюбы. У Артема еще есть порох в пороховницах. Чем дольше Дзюба без команды, тем меньше желания у него будет играть. В ближайший месяц он должен определиться, что ему делать.

— Дзюба еще способен играть в клубах РПЛ?

— Да, но многое зависит от того, какая это будет команда.

— Ходили разговоры о «Химках».

— Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» — удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры, — сказал бывший игрок сборной России.