Медведев о Соболеве в «Зените»: «Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать. Репутационные потери? Такого не будет»

В качестве доказательства вспомним наши переходы между «Зенитом» и «Спартаком». Такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков… Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично.
Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать«, — сказал председатель правления “Зенита” Александр Медведев.
Медведев о поведении Соболева: «У нас же не институт благородных девиц. Я научился распознавать дурость и пошлость. Уверен, Саша вольется в команду».
Соболев — болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать — прошу дать шансик. Постараюсь стать своим».