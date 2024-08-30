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«Однажды США выиграют ЧМ. Для этого нужны трансферы игроков масштаба Месси — молодежь будет приходить на стадионы и вдохновляться». Бекхэм о влиянии Лео

"Это [подписание Месси] — подарок в том смысле, что я хочу вдохновить новое поколение молодых ребят, которые играют в этой стране. Потому что в какой-то момент США выиграют чемпионат мира. И для этого нужны такие моменты, когда сюда приходят игроки такого масштаба, как Лео.

Источник: Sports.Ru

"Это [подписание Месси] — подарок в том смысле, что я хочу вдохновить новое поколение молодых ребят, которые играют в этой стране. Потому что в какой-то момент США выиграют чемпионат мира. И для этого нужны такие моменты, когда сюда приходят игроки такого масштаба, как Лео. Он хорош на поле, он хорош вне его. Он идеальный профессионал.

И если вы подписать такого игрока, то все эти молодые люди, которые наблюдают за его игрой, будут приходить на стадионы в своих городах по всей Америке, будут вдохновляться. Именно этого мы хотели добиться«, — сказал бывший игрок сборной Англии и совладелец “Интер Майами” в эфире ютуб-канала First We Feast.