«Однажды США выиграют ЧМ. Для этого нужны трансферы игроков масштаба Месси — молодежь будет приходить на стадионы и вдохновляться». Бекхэм о влиянии Лео

"Это [подписание Месси] — подарок в том смысле, что я хочу вдохновить новое поколение молодых ребят, которые играют в этой стране. Потому что в какой-то момент США выиграют чемпионат мира. И для этого нужны такие моменты, когда сюда приходят игроки такого масштаба, как Лео. Он хорош на поле, он хорош вне его. Он идеальный профессионал.