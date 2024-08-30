Черданцев о Соболеве: «Не понимаю, почему “Спартак” так обходится со своими талантами. Странная тенденция: в “Зенит” уходит уже третий российский центрфорвард»

Я не знаю, что там у Соболева произошло со «Спартаком», но налицо странная тенденция: из «Спартака» уходит уже третий российский центральный нападающий и оказывается в «Зените». Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в составе «Зенита», Дзюба в чемпионате забил за «Зенит» 85 и стал топ-игроком. Как проявит себя Соболев в новой команде, покажет время.
Но я говорил об этом и могу повторить: на мой взгляд Соболев в хорошей форме сильнее Кассьеры в отличной форме.
Почему «Спартак» так обходится со своими талантами, не понимаю. Допустим, не поверили в свое время, что Глушенков наберет форму после травмы. Но Соболев? Был же ключевым игроком в прошлом сезоне.
Потом что-то там произошло у него то ли с клубом, то ли с Абаскалем. Присел в запас, началась какая-то канитель. Хорошо. Бывает, не первый случай такой в футболе. Хотя не забываем, что параллельно происходит совершенно непонятная история с капитаном команды Джикией.
Но приходит новый тренер. Джикии в команде нет, но Соболев-то есть. Как такое может быть, что Станковичу не нужен один из лучших игроков команды? Тем более россиянин.
Менеджеры в «Спартаке» меняются все эти годы, но в третий раз подряд клуб, кто бы им ни руководил, не может (или не хочет, я не знаю) договориться с центральным нападающим, двое из которых свои воспитанники. Странно.
А что касается сегодняшнего перехода, то, по-моему, довольны все: «Зенит» получил фактурного нападающего с российским паспортом, «Спартак» получил деньги, Сергеев игровую практику, Соболев — новый вызов в карьере.
Так что все довольны, а значит — всем хороших выходных! «- написал комментатор “Матч ТВ” в своем телеграм-канале.
? Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака». Контракт — по схеме «3+1».
Все переходы из «Спартака» в «Зенит». Кто до Соболева?
Медведев о будущем Сергеева в «Зените» после перехода Соболева: «Никак не связано. Иван поехал вместе с командой на игру».