Черданцев о Соболеве: «Не понимаю, почему “Спартак” так обходится со своими талантами. Странная тенденция: в “Зенит” уходит уже третий российский центрфорвард»

Я не знаю, что там у Соболева произошло со «Спартаком», но налицо странная тенденция: из «Спартака» уходит уже третий российский центральный нападающий и оказывается в «Зените». Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в составе «Зенита», Дзюба в чемпионате забил за «Зенит» 85 и стал топ-игроком. Как проявит себя Соболев в новой команде, покажет время.