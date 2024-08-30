Кавазашвили о Соболеве в «Зените»: «Не хочу называть его предателем. В Советском Союзе была честь, хвала, преданность своему клубу. Сейчас в футболе сплошная коммерция»

Абаскаль его отцепил, сейчас пришел Станкович — тот его тоже отцепил. В чем дело? Надо выяснять, но делать это уже поздно. Александр является футболистом «Зенита». Что будет дальше? Я сказать не берусь; не могу предугадать, какая ждет его судьба. Будет ли он играть в основном составе команды? Там всегда есть футболисты на любой позиции: если кто-то сбавил в игре, тот идет на скамейку, а выходит другой.