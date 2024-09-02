Мбаппе о сравнениях с Роналду: «Не чувствую давления и не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему. Он мой кумир, но я хочу быть Килианом»

Да, Криштиану — мой кумир. Но нет, я не хочу следовать чему-то, не хочу этого давления. Я хочу быть Килианом.
Я испытываю лишь давление, связанное с необходимостью адаптироваться к команде«, — заявил новый нападающий “Реала”.
"Я не чувствую давления [будучи преемником Криштиану]. Я не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему.
Да, Криштиану — мой кумир. Но нет, я не хочу следовать чему-то, не хочу этого давления. Я хочу быть Килианом.
Я испытываю лишь давление, связанное с необходимостью адаптироваться к команде«, — заявил новый нападающий “Реала”.